2020-01-30T00:01:12+03:00
Экономика

США расширили санкции против России

В «черный список» Вашингтона добавлены восемь физических лиц и компания «Гранд экспресс сервис»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments2
США расширили санкции против РоссииСША расширили санкции против РоссииФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Министерство финансов США расширило санкции против России, добавив в американский «черный список» восемь физических лиц и российскую компанию – оператора поездов дальнего следования, осуществляющего пассажирские перевозки в Крым «Гранд экспресс сервис».

В санкционный перечень Вашингтона, в частности, попали премьер Крыма Юрий Гоцанюк и врио губернатора Севастополя Михаил Развозжаев, глава севастопольского Заксобрания Владимир Немцев и член Совфеда от Севастополя Екатерина Албатаева, а также гендиректор компании «Гранд сервис экспресс» Александр Ганов, передает ТАСС.

Между тем, в Госдуме уже высказались по поводу новых ограничений в отношении нашей страны. Так, член думского комитета по международным делам Антон Морозов считает, что вводить дополнительные санкции против российских компаний «совершенно не конструктивно и бесперспективно»: это никак не повлияет на их работу, потому что поезда ходят на территории нашей страны, «и американцы никак не могут на это повлиять». В беседе с телеканалом RT он также сказал, что такое решение американского Минфина – это «очередной недружественный шаг по отношению к России».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее антироссийский санкционный список расширил Евросоюз, добавив в него семерых крымских чиновников и депутатов.

В МИД назвали возможные варианты ответа на санкции США.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Торговая война с Россией»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Во Франции уже пять человек заразились коронавирусом
США расширили санкции против России
Китайские вирусологи нашли средство, способное сдерживать коронавирус
ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации в ассамблее в полном объеме
ФРС США сохранила базовую процентную ставку на уровне 1,5-1,75%
Нефтяной танкер загорелся вблизи побережья ОАЭ
«Благодарю своего друга»: Нетаньяху отреагировал на решение Путина помиловать израильтянку Иссахар
В Кремле не принимаются специальные меры из-за коронавируса
Комитет ПАСЕ отклонил большинство поправок к резолюции о полномочиях российской делегации
ВОЗ зафиксировала передачу коронавируса от человека к человеку в трех странах
Европарламент одобрили соглашение о Brexit
Глава Республики Алтай госпитализирован во время рабочей поездки в Москву
Заключенный во Франции Винник «категорически» отказался прекращать голодовку
Путин помиловал израильтянку Иссахар
ВОЗ созывает 30 января заседание комитета по ЧС в связи со вспышкой коронавируса
Медведев одним словом описал свою новую работу
Президент Германии призвал противостоять переписыванию истории
В Бермудском треугольнике нашли пропавший сто лет назад корабль
Мишустин назначил своим помощником Сергея Приходько