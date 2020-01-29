США расширили санкции против России

29 Янв. 2020 2020-01-30T00:01:12+03:00

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Министерство финансов США расширило санкции против России, добавив в американский «черный список» восемь физических лиц и российскую компанию – оператора поездов дальнего следования, осуществляющего пассажирские перевозки в Крым «Гранд экспресс сервис».

В санкционный перечень Вашингтона, в частности, попали премьер Крыма Юрий Гоцанюк и врио губернатора Севастополя Михаил Развозжаев, глава севастопольского Заксобрания Владимир Немцев и член Совфеда от Севастополя Екатерина Албатаева, а также гендиректор компании «Гранд сервис экспресс» Александр Ганов, передает ТАСС.

Между тем, в Госдуме уже высказались по поводу новых ограничений в отношении нашей страны. Так, член думского комитета по международным делам Антон Морозов считает, что вводить дополнительные санкции против российских компаний «совершенно не конструктивно и бесперспективно»: это никак не повлияет на их работу, потому что поезда ходят на территории нашей страны, «и американцы никак не могут на это повлиять». В беседе с телеканалом RT он также сказал, что такое решение американского Минфина – это «очередной недружественный шаг по отношению к России».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее антироссийский санкционный список расширил Евросоюз, добавив в него семерых крымских чиновников и депутатов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/751759" frameborder="0"></iframe> В МИД назвали возможные варианты ответа на санкции США.

ИСТОЧНИК KP.RU