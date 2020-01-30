2020-01-30T02:09:49+03:00
Происшествия

Экипаж загоревшегося у берегов ОАЭ танкера спасен

Судно находится примерно в 40 км от эмиратского побережья [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Судно находится в 40 км от побережья ОАЭСудно находится в 40 км от побережья ОАЭФото: REUTERS
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Экипаж танкера, загоревшегося у берегов Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), спасен, передает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на заявление Федерального управление сухопутного и морского транспорта ОАЭ.

В управлении добавили, что делается все возможное, чтобы потушить вспыхнувший на борту пожар. Отмечается, что в момент возгорания нефтепродуктов на судне не было.

По данным эмиратских властей, танкер находится в 21 морской миле (примерно 40 километров) от побережья страны. Порт приписки и кому принадлежит судно, пока неизвестно, однако арабские СМИ полагают, что речь идет о зарегистрированном в Панаме супертанкере Zoya-1.

Сообщается также, что танкер «находится в регионе около месяца». Предположительно, пожар на борту начался из-за аварии, произошедшей во время технических работ.

Как писал сайт kp.ru, нефтяной танкер в территориальных водах ОАЭ загорелся в среду, 29 января, около трех часов дня по московскому времени, пока полностью справиться с огнем не удалось.

Нефтяной танкер загорелся вблизи побережья ОАЭ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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