Жертвами взрыва автоцистерны в Перу стали 17 человек

30 Янв. 2020 2020-01-30T06:40:24+03:00

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Жертвами крупного пожара, произошедшего неделю назад в перуанской столице Лиме из-за взрыва автоцистерны с топливом, стали 17 человек, передает местный новостной портал Peru 21 со ссылкой на министерство здравоохранения Перу.

Ранее сообщалось о 14 погибших и более 40 пострадавших, многие из которых находятся в тяжелом состоянии. Накануне в больнице умер еще один пациент – 13-летний мальчик.

Это случилось на окраине Лимы 23 января. Автоцистерна врезалась в здание автомастерской и взорвалась, вспыхнул очень сильный пожар, пламя полностью охватило три жилых дома, расположенных по соседству с мастерской. Кроме того, огонь частично повредил около двух десятков зданий.

Последствия взрываФото: GLOBAL LOOK PRESS

Ранее сайт kp.ru писал о другой аварии в Перу: в ноябре автобус с пассажирами вылетел с дороги в овраг и перевернулся, в результате тогда погибли десять человек, еще около 20 получили травмы различной степени тяжести.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU