Жертвами взрыва автоцистерны в Перу стали 17 человек
Жертвами крупного пожара, произошедшего неделю назад в перуанской столице Лиме из-за взрыва автоцистерны с топливом, стали 17 человек, передает местный новостной портал Peru 21 со ссылкой на министерство здравоохранения Перу.
Ранее сообщалось о 14 погибших и более 40 пострадавших, многие из которых находятся в тяжелом состоянии. Накануне в больнице умер еще один пациент – 13-летний мальчик.
Это случилось на окраине Лимы 23 января. Автоцистерна врезалась в здание автомастерской и взорвалась, вспыхнул очень сильный пожар, пламя полностью охватило три жилых дома, расположенных по соседству с мастерской. Кроме того, огонь частично повредил около двух десятков зданий.
Последствия взрываФото: GLOBAL LOOK PRESS
Ранее сайт kp.ru писал о другой аварии в Перу: в ноябре автобус с пассажирами вылетел с дороги в овраг и перевернулся, в результате тогда погибли десять человек, еще около 20 получили травмы различной степени тяжести.
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ИСТОЧНИК KP.RU