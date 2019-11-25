В Перу автобус свалился в овраг: 10 человек погибли, еще 20 пострадали
В воскресенье, 24 ноября, в центральной части Перу автобус с пассажирами вылетел с дороги в овраг и перевернулся, в результате погибли не менее десяти человек, еще около 20 получили травмы различной степени тяжести, сообщает агентство Xinhua со ссылкой на местную дорожную полицию.
Пострадавших доставили в ближайшие больницы. Причины аварии выясняются. По предварительной версии правоохранителей, водитель не справился с управлением.
Стоит отметить, это далеко не первое подобное ДТП на горных дорогах Перу. Напомним, как писал сайт kp.ru, буквально год назад в расположенном на севере страны перуанском регионе Амасонас рухнул в пропасть автобус, перевозивший юношескую футбольную команду. В результате тогда погибли семеро юных спортсменов, а двоих пострадавших детей с тяжелыми травмами вертолетом отправили в столичную больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU