2019-11-25T04:31:49+03:00
Происшествия

В Перу автобус свалился в овраг: 10 человек погибли, еще 20 пострадали

По предварительной версии, водитель не справился с управлением
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Подобные аварии в Перу случаются не впервыеПодобные аварии в Перу случаются не впервыеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В воскресенье, 24 ноября, в центральной части Перу автобус с пассажирами вылетел с дороги в овраг и перевернулся, в результате погибли не менее десяти человек, еще около 20 получили травмы различной степени тяжести, сообщает агентство Xinhua со ссылкой на местную дорожную полицию.

Пострадавших доставили в ближайшие больницы. Причины аварии выясняются. По предварительной версии правоохранителей, водитель не справился с управлением.

Стоит отметить, это далеко не первое подобное ДТП на горных дорогах Перу. Напомним, как писал сайт kp.ru, буквально год назад в расположенном на севере страны перуанском регионе Амасонас рухнул в пропасть автобус, перевозивший юношескую футбольную команду. В результате тогда погибли семеро юных спортсменов, а двоих пострадавших детей с тяжелыми травмами вертолетом отправили в столичную больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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