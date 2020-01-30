2020-01-30T07:52:51+03:00
Происшествия

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у побережья Греции

Вероятность гибели людей и разрушений весьма низкая
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у берегов Додеканесских островов в Греции в четверг, 30 января. Данные предоставила Геологическая служба Соединенных Штатов.

По ее информации, эпицентр подземных толчков находился в 141 километре к югу от города Родос, жителями которого являются порядка 50 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Вероятность гибели людей и разрушений довольно низкая, сообщается на сайте USGS.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у побережья Греции
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