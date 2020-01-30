Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у побережья Греции
Вероятность гибели людей и разрушений весьма низкая
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Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у берегов Додеканесских островов в Греции в четверг, 30 января. Данные предоставила Геологическая служба Соединенных Штатов.
По ее информации, эпицентр подземных толчков находился в 141 километре к югу от города Родос, жителями которого являются порядка 50 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 10 километров.
Вероятность гибели людей и разрушений довольно низкая, сообщается на сайте USGS.
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ИСТОЧНИК KP.RU