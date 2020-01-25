Появилось видео землетрясения в Турции, при котором погибли десятки человек
Спасатели продолжают искать выживших под завалами. Публикуем видео землетрясения в Турции, которое произошло 24 января 2020 года [видео]
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В Сети появилось видео землетрясения в Турции. По последним данным, стихийное бедствие унесло жизни 21 человека, свыше тысячи получили травмы.
Подземные толчки ощущались не только в Турции, но и в Израиле, Ираке и Сирии. Эпицентр находился в восточной провинции Элязыг. Первые колебания были замечены вечером в пятницу. 24 января.
Спасатели на протяжении уже 13 часов изучают завалы в надежде найти выживших. На настоящий момент по меньшей мере десять человек удалось обнаружить живыми.
Сильное землетрясение на востоке Турции.
Новость дополняется.
ИСТОЧНИК KP.RU