Появилось видео землетрясения в Турции, при котором погибли десятки человек

25 Янв. 2020 2020-01-25T10:58:39+03:00

Спасатели продолжают искать выживших под завалами. Публикуем видео землетрясения в Турции, которое произошло 24 января 2020 года [видео]

Изменить размер текста: A A

В Сети появилось видео землетрясения в Турции. По последним данным, стихийное бедствие унесло жизни 21 человека, свыше тысячи получили травмы.

Подземные толчки ощущались не только в Турции, но и в Израиле, Ираке и Сирии. Эпицентр находился в восточной провинции Элязыг. Первые колебания были замечены вечером в пятницу. 24 января.

Спасатели на протяжении уже 13 часов изучают завалы в надежде найти выживших. На настоящий момент по меньшей мере десять человек удалось обнаружить живыми.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/756814" frameborder="0"></iframe> Сильное землетрясение на востоке Турции.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU