Полиция предлагает подключить частных детективов к борьбе с мошенниками на рынке ОСАГО
В МВД нашли способ как бороться с мошенниками в сфере ОСАГО. Силовики предложили привлечь к этому делу частных детективов.
Сегодня все доказательства, собранные частными детективами не могут использоваться для возбуждения уголовного дела без дополнительной проверки.
Российский союз автостраховщиков (РСА) совместно с Банком России уже активно прорабатывает изменения в законодательство, которые позволят это сделать.
— Наделение частных детективов, а также страховщиков, которые первыми сталкиваются с проявлениями мошеннических действий, подобными полномочиями будет содействовать раскрытию преступлений, — заявили «Известиям» в пресс-службе ЦБ.
Тем не менее, эксперты пока не спешат в оценках. Их прогнозы не самые благоприятные: услуги частных сыщиков стоят дорого, что может создать проблемы для самих страховщиков — привести к еще большей убыточности ОСАГО.
За девять месяцев 2019 года страховщики направили в МВД 9,5 тыс. заявлений о мошенничестве в сфере ОСАГО. Сумма ущерба не менее 6 миллиардов рублей.
Ранее водителей предупредили о возможном повышении стоимости ОСАГО на 30%. Коэффициент мощности двигателя по-прежнему предлагается исключить.
ИСТОЧНИК KP.RU