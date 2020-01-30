Полиция предлагает подключить частных детективов к борьбе с мошенниками на рынке ОСАГО

30 Янв. 2020 2020-01-30T09:07:13+03:00

Бороться с мошенниками по ОСАГО будут частные детективы Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В МВД нашли способ как бороться с мошенниками в сфере ОСАГО. Силовики предложили привлечь к этому делу частных детективов.

Сегодня все доказательства, собранные частными детективами не могут использоваться для возбуждения уголовного дела без дополнительной проверки.

Российский союз автостраховщиков (РСА) совместно с Банком России уже активно прорабатывает изменения в законодательство, которые позволят это сделать.

— Наделение частных детективов, а также страховщиков, которые первыми сталкиваются с проявлениями мошеннических действий, подобными полномочиями будет содействовать раскрытию преступлений, — заявили «Известиям» в пресс-службе ЦБ.

Тем не менее, эксперты пока не спешат в оценках. Их прогнозы не самые благоприятные: услуги частных сыщиков стоят дорого, что может создать проблемы для самих страховщиков — привести к еще большей убыточности ОСАГО.

За девять месяцев 2019 года страховщики направили в МВД 9,5 тыс. заявлений о мошенничестве в сфере ОСАГО. Сумма ущерба не менее 6 миллиардов рублей.

Ранее водителей предупредили о возможном повышении стоимости ОСАГО на 30%. Коэффициент мощности двигателя по-прежнему предлагается исключить.

ИСТОЧНИК KP.RU