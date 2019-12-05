СЕГОДНЯ 06:05 2019-12-05T06:45:29+03:00

В России предупредили о возможно повышении стоимости ОСАГО на 30% Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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В Российском союзе страховщиков рассказали, что тарифный "коридор" ОСАГО могут расширить на 30 процентов.

Напомним, в октябре Госдума отложила рассмотрение законопроекта, который направлен на либерализацию ОСАГО, из-за опасений роста тарифов.

Сообщается, что коэффициент мощности двигателя предлагается исключить, а тарифный коридор при этом расширить на 30 процентов вверх и вниз.

Также предлагают сохранить повышающий коэффициент за грубые нарушения ПДД. По словам экспертов, сильнее всего данные изменения ощутят жители городов-миллиоников, где уже установили высокий территориальный тариф (Москва, Пермь, Казань), пишут "Известия".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в августе в Москве с помощью камер начали проверять полисы ОСАГО. Система работала в тестовом режиме. Сообщалось, что пока нарушителям будут приходить только письма с рекомендациями и предупреждениями, а не реальные штрафы.

ИСТОЧНИК KP.RU