"Нас обманули": Украинских детей разделили на три сорта по языку
Бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш обвинила президента страны Владимира Зеленского в нарушении предвыборных обещаний.
До избрания политик говорил, что пересмотрит закон об исключительном использовании государственного языка на предмет соответствия конституции, а после назначения отказался своих слов и стал защищать мову. Документ вступит в силу в июле 2019 года. Нововведения вводятся постепенно.
"Наших детей поделили на три сорта по языку. Есть украиноязычные, дети, которые разговаривают на языках ЕС и русскоязычные",– рассказала Лукаш в эфире NewsOne.
Верховная рада приняла закон об украинским языке.
Новость дополняется.
ИСТОЧНИК KP.RU
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