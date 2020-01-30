2020-01-30T09:59:51+03:00
Политика

"Нас обманули": Украинских детей разделили на три сорта по языку

Президент Владимир Зеленский обещал пересмотреть закон о мове, но после избрания отказался от своих слов
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш обвинила президента страны Владимира Зеленского в нарушении предвыборных обещаний.

До избрания политик говорил, что пересмотрит закон об исключительном использовании государственного языка на предмет соответствия конституции, а после назначения отказался своих слов и стал защищать мову. Документ вступит в силу в июле 2019 года. Нововведения вводятся постепенно.

"Наших детей поделили на три сорта по языку. Есть украиноязычные, дети, которые разговаривают на языках ЕС и русскоязычные",– рассказала Лукаш в эфире NewsOne.

Верховная рада приняла закон об украинским языке.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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