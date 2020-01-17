На Украине прикончили русский язык в школах

Нам много рассказывали в последний год, как новый президент Украины, русскоязычный, кстати, пытается наладить отношения с Россией. Как сильны в украинской политике «пророссийские силы». За закон «О среднем образовании» и автоматическом закрытии русских школ в Раде проголосовали единогласно, и только три депутат были против. Три человека! Запомните, как зовут этих смелых и честных людей: Олег Волошин, Сергей Дунаев и Юлия Левочкина.

Никаких уличных протестов этот закон не вызвал. Возможно, вторая половина Украины, говорящая на русском языке дома и про себя, еще ничего не поняла. Тем более, русский язык давили постепенно, на протяжении 30 лет, в динамике это не так заметно. При этом, все украинские политики, не забывали сообщить, что «ничего не имеют против русского языка».

Первым «любителем русского» был Кучма, последним - Янукович. Янукович считался «ставленником Москвы», но закон о русском языке, как втором государственном, почему-то принимать не спешил, пока не пришлось переехать в Ростов. И в первой фазе Майдана, со сцены без остановки говорилось, дословно: «Мы не против русских, мы не против русского языка, смотрите, мы сами говорим на русском! Мы против российской политики!». Собственно, уже тогда надо было насторожиться – слишком часто говорят на Украине, о том, что они «не против русского». Явная же манипуляция! А потом и говорить о любви к русскому языку перестали, а начали его истреблять. Сначала ввели квоты на «державную мову» в информационном поле (газеты, книги, радио, телевидение), потом обязали говорить на украинском чиновников…

Думать о том, как отстоять язык, нужно было раньше. Закон принят. Все.

Самое главное в этом Законе – Статья 5, «Язык образования в учреждениях общего среднего образования», пункт шестой:

« Лица, которые принадлежат к другим национальным меньшинствам Украины, языки которых являются официальными языками ЕС … получают в государственных, коммунальных или корпоративных учебных заведениях базовое и профильное среднее образование на государственном языке в объеме не менее 80 процентов годового объема учебного времени».

По данным 2018 года, на Украине осталось 622 школы, где преподавание велось на русском языке. Теперь их перепрофилирую на «рiдну мову» или просто закроют, если не найдут учителей. Учителя, конечно, могут уехать в Россию, воспользовавшись лояльностью наших миграционных законов к гражданам бывшей братской, а ныне «небратской» республики. Мы их примем с радостью, нам вечно не хватает учителей. А что будет с теми, кто остался? Ничего хорошего.

Какое-то время, русский еще продержится в обиходе и быту, а потом – все. Останется только внутри семей и окончательно пропадет за ненужностью, как исчез русский общинах «первой волны русской эмиграции» в Европу, Австралию и Америку. Я пишу эти строки и не верю – как так может быть, что исток России отказался от своей исторической идентичности и с помощью чужих придумал себе новую? Может. При проведении спланированной, последовательной дискриминации.

Но бывает и наоборот. Можно вспомнить Донбасс и Крым, которые не захотели «державной мовы». Можно вспомнить ЮАР, где апартеид прикончила именно местная «державная мова» - африкаанс, на который пытались перевести все средние школы, но не успели, после кровопролитного восстания страна переформатировалась в нечто иное.

Что сейчас может сделать Россия? Заставить ЕС признать русский 25-й по счету «официальным языком ЕС» - благо, численность русскоязычных в Европейском союзе это позволяет сделать. В отличии от хорватского или словенского, русский язык первый по распространенности в Европе и шестой на планете. Если кто-то забыл, как забыли на Украине.