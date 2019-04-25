Зеленский проверит закон об украинском языке на соответствие Конституции

СЕГОДНЯ 14:13 2019-04-25T14:35:52+03:00

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Победивший на выборах президента Украины кандидат от партии "Слуга народа" Владимир Зеленский пообещал провести тщательный анализ закона об исключительности украинского языка на предмет соответствия Конституции страны. При этом он подчеркнул, что "мова", в любом случае, останется единственным государственным языком в стране.

"Украинский язык – единственный государственный язык в Украине. Так было, так есть и так будет. По этому вопросу – никаких компромиссов", - написал Зеленский у себя в Facebook.

При этом он также указал на необходимость расширения сферы использования украинского языка, но призвал делать это путем создания стимулов и положительных примеров, а не с помощью запретов и наказаний. Сюда же относится и ситуация с законопроектом о государственном языке, который был рассмотрен во время избирательного цикла и стал "заложником политической риторики".

"Закон был принят без предварительного достаточно широкого обсуждения с общественностью. К проекту закона было внесено более 2 тысяч поправок, что свидетельствует об отсутствии согласия в отношении отдельных его положений даже в Верховной Раде", - заявил шоумен.

Сайт kp.ru писал о том, что в поддержку документа высказались 278 депутатов из 450. Он предусматривает штрафы за отказ от использования украинского языка во всех сферах жизни и вводит уголовную ответственность за унижение "мовы".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/705286" frameborder="0"></iframe> Украинский язык стал «исключительным» на Украине.

ИСТОЧНИК KP.RU