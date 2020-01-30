Маргарита Симоньян: "Хочу поклониться военным и лично Шойгу за спасение нашей Вафы"

30 Янв. 2020 2020-01-30T13:26:32+03:00

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Главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян назвала настоящим чудом спасение журналистки Вафы Шабруни, которая в минувшую среду, 29 января, была тяжело ранена при разрыве снаряда в сирийском Маарат-эн-Нумане.

Сайт kp.ru писал, что инцидент произошел на одном из складов оружия в Идлибе, где корреспондент снимала репортаж. По словам Симоньян, рядом с этим местом просто нет нормальной медицины. Шабруни почти сразу потеряла сознание, а местные врачи оценили ее шансы на выживание как "весьма скудные".

Тогда министр обороны РФ Сергей Шойгу в течение каких-то десятков минут после происшествия направил в больницу российских военных медиков, чтобы они помогли своим коллегам. Состояние девушки стабилизировалось и ее на вертолете эвакуировали в Хмеймим. Всю ночь медики консультировались со специалистами из Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко и Военно-медицинской академии им. Кирова. В планах - отправить пострадавшую в Москву.

"Хочу публично поклониться нашим военным и лично Сергею Шойгу за спасение нашей Вафы. Это просто чудо. <...> Я люблю свою страну за то, что она такая", - написал Симоньян в Twitter.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/757714" frameborder="0"></iframe> Корреспондент RT Arabic Вафа Шабруни ранена в Сирии.

ИСТОЧНИК KP.RU