2020-01-30T15:35:50+03:00
Политика

Путин и Нетаньяху обсудили «сделку века» Трампа

Премьер-министр Израиля и российский лидер также обсудили развитие событий в Сирии
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Путин и Нетаньяху обсудили «сделке века» ТрампаПутин и Нетаньяху обсудили «сделке века» ТрампаФото: REUTERS
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В четверг, 30 января, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прилетел из Вашингтона в Москву, где он встретился с президентом России Владимиром Путиным, чтобы рассказать ему о «сделке века» - американском плане урегулирования израильско-палестинского конфликта.

«Была продолжительная, глубокая и основательная беседа о деталях "сделки века" и ее влиянии на регион», - передает ТАСС слова источника в израильской делегации.

Кроме того, Путин и Нетаньяху обсудили развитие событий в Сирии.

Напомним, президент США Дональд Трамп лично огласил условия «сделки века», согласно которой столица палестинского государства будет в так называемом Восточном Иерусалиме, где Штаты «с гордостью откроют свое посольство». Однако сам город Иерусалим останется «неделимой» столицей Израиля. При этом фактическая территория Палестины увеличится почти в два раза

Нетаньяху согласился с условиями американского плана. Однако президент Палестины Махмуд Аббас и глава Политбюро исламского движения ХАМАС Исмаилом Хания заявили о совместных шагах по противодействию американскому проекту. В Иране сообщили, что несмотря на противоречия с другими странами региона готовы в сотрудничестве с ними противодействовать предложенной «сделке».

ИСТОЧНИК KP.RU

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