Трамп рассказал о своей «сделке века» по палестино-израильскому урегулированию

28 Янв. 2020 2020-01-28T21:38:40+03:00

Трамп лично озвучил свою «сделку века» по палестино-израильскому урегулированию Фото: REUTERS

В МИД России сообщили, что изучат план американской администрации

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Президент США Дональд Трамп лично огласил условия «сделки века» - американского плана по урегулированию палестино-израильского конфликта.

По словам главы Белого дома, Иерусалим должен остаться неделимой столицей Израиля. При этом предполагается создание арабского государства со столицей в Восточном Иерусалиме, где США «с гордостью откроет свое посольство».

Трамп утверждает, что при таких условиях произойдет фактическое увеличение Палестинского государства в два раза.

«Согласно этой карте, палестинская территория увеличится более чем в два раза, в Восточном Иерусалиме будет также создана палестинская столица, где Америка с гордостью откроет свое посольство», - заявил американский лидер.

В своем Твиттере Трамп опубликовал карту новых границ Израиля и Палестины (выделено зеленым). Даже специально добавил карту с описанием на арабском языке.

Трамп опубликовал карту новых границ Израиля и Палестины (выделено зеленым).

Президент США также сообщил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху согласен с условиями сделки и «Израиль делает большой шаг к миру с палестинцами».

В МИД России сообщили, что изучат план американской администрации.

Напомним, 30 января, президент России Владимир Путин проведёт переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Глава израильского правительства прилетит в Москву из Вашингтона и намерен рассказать российскому лидеру о «сделке века».

ИСТОЧНИК KP.RU