«Ликвидация палестинского проекта»: лидер ХАМАС выступил против «сделки века» Трампа
В ходе телефонного разговора президент Палестины Махмуд Аббас и глава Политбюро исламского движения ХАМАС Исмаилом Хания договорились о совместных шагах по противодействию американской «сделке века» по урегулированию палестино-израильского конфликта.
«Наша позиция остается неизменной: мы отвергаем так называемую "сделку века" и будем противостоять ее реализации на всех направлениях», - передает слова Аббаса телеканал Al Mayadeen.
По словам лидера ХАМАС, цель «сделки века» - ликвидировать палестинский национальный проект и движение «будет защищать национальное единство».
Как писал сайт kp.ru, президент США Дональд Трамп лично огласил условия «сделки века». По словам американского лидера, произойдет фактическое увеличение Палестинского государства, и столица арабского государства будет в Восточном Иерусалиме, где США «с гордостью откроет свое посольство».
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху согласен с условиями сделки и намерен рассказать о ней президенту России Владимиру Путину в ходе рабочей встречи в Москве, 30 января.
ИСТОЧНИК KP.RU