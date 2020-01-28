2020-01-28T22:00:38+03:00
В мире

«Ликвидация палестинского проекта»: лидер ХАМАС выступил против «сделки века» Трампа

Махмуд Аббас и Исмаил Хания договорились о совместных шагах по противодействию американскому плану
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Лидер ХАМАС Исмаил ХанияЛидер ХАМАС Исмаил ХанияФото: REUTERS
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В ходе телефонного разговора президент Палестины Махмуд Аббас и глава Политбюро исламского движения ХАМАС Исмаилом Хания договорились о совместных шагах по противодействию американской «сделке века» по урегулированию палестино-израильского конфликта.

«Наша позиция остается неизменной: мы отвергаем так называемую "сделку века" и будем противостоять ее реализации на всех направлениях», - передает слова Аббаса телеканал Al Mayadeen.

По словам лидера ХАМАС, цель «сделки века» - ликвидировать палестинский национальный проект и движение «будет защищать национальное единство».

Как писал сайт kp.ru, президент США Дональд Трамп лично огласил условия «сделки века». По словам американского лидера, произойдет фактическое увеличение Палестинского государства, и столица арабского государства будет в Восточном Иерусалиме, где США «с гордостью откроет свое посольство».

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху согласен с условиями сделки и намерен рассказать о ней президенту России Владимиру Путину в ходе рабочей встречи в Москве, 30 января.

ИСТОЧНИК KP.RU

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