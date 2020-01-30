2020-01-30T16:27:24+03:00
Общество

Экс-совладелец банка «Открытие» объявлен в розыск

По решению суда Минц заочно заключен под стражу
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Борис Минц. ФОТО Станислав Красильников/ТАССБорис Минц. ФОТО Станислав Красильников/ТАСС
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Бывшего совладельца банка «Открытие» Бориса Минца объявили в розыск за растрату. Об этом сообщила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Ирина Морозова.

«В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу заочно. Ходатайство будет рассмотрено 31 января», - передают ее слова РИА-Новости

Как сообщал kp.ru, владелец столичных бизнес-центров Минц вместе со своими деться уехал из страны в Великобританию еще в июне 2018 года. В 2017 году он входил в рейтинг богатейших россиян по версии Forbes с состоянием 1,3 миллиарда долларов.

Напомним, в начале февраля прошлого года экс-руководитель банка «Открытие» Евгений Данкевич был объявлен в розыск по подозрению в растрате 34 млрд рублей. В июле банк «ФК Открытие» просил арестовать имущество бывших топ-менеджеров компании и бывшего основного акционера АО «Открытие холдинг» в качестве обеспечительных мер в деле о взыскании более 289,5 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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