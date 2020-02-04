"Вы же замерзли!": Путин остановил кортеж, чтобы пообщаться с жителями Череповца
Российский лидер Владимир Путин прилетел в Череповец, чтобы провести встречу с местными властями и гражданами. Ранее в Кремле подчеркнули, что главной темой обсуждения станут вопросы подготовки кадров для экономики и социальной сферы.
Путин прибыл в город несколько часов назад и сразу поехал в химико-технологический колледж на встречу с представителями общественности.
В то время, когда по дорогам Череповца проезжал кортеж с Путиным, президент попросил остановить автомобиль, чтобы выйти и пообщаться с жителями города. Уточняется, что в Череповце глава государства намерен посетить городской центр боевых искусств.
К слову, Владимир Путин последний раз приезжал в Череповец в 2014 году. Тогда глава государства провел заседание президиума Госсовета и посетил металлургический комбинат.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в Череповце на встрече с представителями общественности российский лидер Владимир Путин прокомментировал отставку главы Чувашии Михаила Игнатьева. По словам президента, без уважения к людям работать нельзя. хотя, по словам президента, информации о причастности к коррупции экс-главы Чувашии нет.
Владимир Путин остановил кортеж, чтобы пообщаться с жителями Череповца.Дмитрий СМИРНОВ
ИСТОЧНИК KP.RU