4 Февр. 2020 2020-02-04T17:24:26+03:00

"Вы же замерзли!": Путин остановил кортеж, чтобы пообщаться с жителями Череповца Фото: REUTERS

Российский лидер прилетел в город, чтобы обсудить с местными властями вопросы подготовки кадров для экономики и социальной сферы

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Российский лидер Владимир Путин прилетел в Череповец, чтобы провести встречу с местными властями и гражданами. Ранее в Кремле подчеркнули, что главной темой обсуждения станут вопросы подготовки кадров для экономики и социальной сферы.

Путин прибыл в город несколько часов назад и сразу поехал в химико-технологический колледж на встречу с представителями общественности.

В то время, когда по дорогам Череповца проезжал кортеж с Путиным, президент попросил остановить автомобиль, чтобы выйти и пообщаться с жителями города. Уточняется, что в Череповце глава государства намерен посетить городской центр боевых искусств.

К слову, Владимир Путин последний раз приезжал в Череповец в 2014 году. Тогда глава государства провел заседание президиума Госсовета и посетил металлургический комбинат.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в Череповце на встрече с представителями общественности российский лидер Владимир Путин прокомментировал отставку главы Чувашии Михаила Игнатьева. По словам президента, без уважения к людям работать нельзя. хотя, по словам президента, информации о причастности к коррупции экс-главы Чувашии нет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/758736" frameborder="0"></iframe> Владимир Путин остановил кортеж, чтобы пообщаться с жителями Череповца.Дмитрий СМИРНОВ

ИСТОЧНИК KP.RU