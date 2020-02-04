Встреча Владимира Путина с общественностью в Череповце: прямая онлайн-трансляция

Самолёт президента России Владимира Путина приземлился в аэропорту Череповца. В ходе визита президент планирует посетить Череповецкий химико-технологический колледж, в котором готовятся специалисты для АО «Апатит». Там же Путин проведёт встречу с местной общественностью.

Затем глава государства посетит Центр боевых искусств и центр образования имени И.А. Милютина.

В последний раз Путин приезжал в Череповец в феврале 2014 года, чтобы провести заседание президиума Госсовета и посетить металлургический комбинат.