Встреча Владимира Путина с общественностью в Череповце: прямая онлайн-трансляция
Самолёт президента России Владимира Путина приземлился в аэропорту Череповца. В ходе визита президент планирует посетить Череповецкий химико-технологический колледж, в котором готовятся специалисты для АО «Апатит». Там же Путин проведёт встречу с местной общественностью.
Затем глава государства посетит Центр боевых искусств и центр образования имени И.А. Милютина.
В последний раз Путин приезжал в Череповец в феврале 2014 года, чтобы провести заседание президиума Госсовета и посетить металлургический комбинат.
Встреча Путина с общественностью в Череповце.
ИСТОЧНИК KP.RU