"Без уважения к людям работать нельзя": Путин прокомментировал отставку главы Чувашии
Президент Владимир Путин прокомментировал отставку главы Чувашии Михаила Игнатьева. Год для губернатора республики начался сразу с двух скандалов. Сначала Игнатьев призывал "мочить" журналистов, которые пишут неугодные власти материалы, а затем он стал героем видео-ролика с участием сотрудника МЧС. Игнатьев заставил прыгать за ключами от служебного авто пожарного.
После этого его исключили из партии, а депутаты призвали проверить чиновника на коррупцию, мол на какие деньги он живет.
- Информации о причастности к коррупции экс-главы Чувашии нет. Но без уважения к людям работать нельзя. Если этого нет, нужно оставить должность,- приводит слова Путина РИА Новости.
Игнатьев возглавлял регион 10 лет. В соцсетях после новости о его отставке появились видео от жителей республики, которые отмечали уход губернатора салютом в разных частях столицы.
Путин об экс-главе Чувашии Михаиле Игнатьеве.
ИСТОЧНИК KP.RU