"Без уважения к людям работать нельзя": Путин прокомментировал отставку главы Чувашии

4 Февр. 2020 2020-02-04T15:00:47+03:00

Депутаты республики требовали проверить, на что живет Михаил Игнатьев, который призывал "мочить" журналистов, и заставлял МЧСника прыгать за ключами

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Президент Владимир Путин прокомментировал отставку главы Чувашии Михаила Игнатьева. Год для губернатора республики начался сразу с двух скандалов. Сначала Игнатьев призывал "мочить" журналистов, которые пишут неугодные власти материалы, а затем он стал героем видео-ролика с участием сотрудника МЧС. Игнатьев заставил прыгать за ключами от служебного авто пожарного.

После этого его исключили из партии, а депутаты призвали проверить чиновника на коррупцию, мол на какие деньги он живет.

- Информации о причастности к коррупции экс-главы Чувашии нет. Но без уважения к людям работать нельзя. Если этого нет, нужно оставить должность,- приводит слова Путина РИА Новости.

Игнатьев возглавлял регион 10 лет. В соцсетях после новости о его отставке появились видео от жителей республики, которые отмечали уход губернатора салютом в разных частях столицы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/758705" frameborder="0"></iframe> Путин об экс-главе Чувашии Михаиле Игнатьеве.

ИСТОЧНИК KP.RU