"Не исключены уличные беспорядки": МИД предупредил россиян об акциях "желтых жилетов" во Франции
В Министерстве иностранных дел РФ предупредили россиян об акции протеста "желтых жилетов" во Франции, которая пройдет в субботу, 8 февраля.
В ведомстве не исключили, что в этот день по всей стране не исключены уличные беспорядки и ограничения движения транспорта.
- Повышенные меры безопасности; ограничения движения транспорта; не исключены уличные беспорядки, - заявили в ведомстве.
Напомним, в ноябре 2018 года протесты "желтых жилетов" начались во Франции с требования к властям не повышать налог на топливо и цены на бензин. Далее к нему прибавился целый ряд других требований. В феврале прошлого года в одной из субботних акций протеста приняли участие 10 тысяч манифестантов, из которых три тысячи выступили в Париже. Митингующие требовали отставки президента Франции Эммануэля Макрона.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что Эммануэль Макрон назвал появление "желтых жилетов" коллективным провалом. Глава Франции пообещал исправить ситуацию до конца своего президентского срока. Политик отметил, что в этом "гигантском общем провале", есть доля его вины.
«Желтые жилеты» захватили центр Парижа.
ИСТОЧНИК KP.RU
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