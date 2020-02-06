2020-02-06T15:48:31+03:00
Общество

"Не исключены уличные беспорядки": МИД предупредил россиян об акциях "желтых жилетов" во Франции

В субботу, 8 февраля, в стране пройдет масштабный митинг
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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"Не исключены уличные беспорядки": МИД предупредил россиян об акциях "желтых жилетов" во Франции"Не исключены уличные беспорядки": МИД предупредил россиян об акциях "желтых жилетов" во ФранцииФото: REUTERS
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В Министерстве иностранных дел РФ предупредили россиян об акции протеста "желтых жилетов" во Франции, которая пройдет в субботу, 8 февраля.

В ведомстве не исключили, что в этот день по всей стране не исключены уличные беспорядки и ограничения движения транспорта.

- Повышенные меры безопасности; ограничения движения транспорта; не исключены уличные беспорядки, - заявили в ведомстве.

Напомним, в ноябре 2018 года протесты "желтых жилетов" начались во Франции с требования к властям не повышать налог на топливо и цены на бензин. Далее к нему прибавился целый ряд других требований. В феврале прошлого года в одной из субботних акций протеста приняли участие 10 тысяч манифестантов, из которых три тысячи выступили в Париже. Митингующие требовали отставки президента Франции Эммануэля Макрона.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Эммануэль Макрон назвал появление "желтых жилетов" коллективным провалом. Глава Франции пообещал исправить ситуацию до конца своего президентского срока. Политик отметил, что в этом "гигантском общем провале", есть доля его вины.

«Желтые жилеты» захватили центр Парижа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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