Макрон назвал появление "желтых жилетов" коллективным провалом

СЕГОДНЯ 03:22 2019-02-22T03:44:09+03:00

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Движение "желтых жилетов" отображает "гигантский коллективный провал". Такое мнение высказал президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью авторам книги "Народ и президент".

В ней говорится, что министр внутренних дел страны Кристоф Кастанер еще 23 ноября подготовил встречу Макрона с "желтыми жилетами" на одном из блокированных перекрестков. Но глава государства тогда отказался, посчитав, что это ослабит исполнительную власть

"Многим людям было стыдно за свою жизнь, за то, что они не могут достичь того, чего хотят, несмотря на все их старания. Это мы, кто должен испытывать стыд", - приводит цитаты из книги Agence France-Presse.

Макрон отметил, что в этом "гигантском общем провале", есть доля его вины. Но за оставшиеся три года до конца его президентского срока он постарается изменить ситуацию.

Напомним, сайт kp.ru писал, что 16 февраля по всей Франции вновь прошли акции протеста "желтых жилетов". В этот раз, по состоянию на улицы французских городов вышли 10,2 тысячи активистов, из которых три тысячи протестовали в Париже.

Макрон побывал у Триумфальной арки, которую повредили участники протестов.

ИСТОЧНИК KP.RU