2019-02-22T03:44:09+03:00
Политика

Макрон назвал появление "желтых жилетов" коллективным провалом

Глава Франции пообещал исправить ситуацию до конца своего президентского срока
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Президент Франции Эмманюэль МакронПрезидент Франции Эмманюэль МакронФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Движение "желтых жилетов" отображает "гигантский коллективный провал". Такое мнение высказал президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью авторам книги "Народ и президент".

В ней говорится, что министр внутренних дел страны Кристоф Кастанер еще 23 ноября подготовил встречу Макрона с "желтыми жилетами" на одном из блокированных перекрестков. Но глава государства тогда отказался, посчитав, что это ослабит исполнительную власть

"Многим людям было стыдно за свою жизнь, за то, что они не могут достичь того, чего хотят, несмотря на все их старания. Это мы, кто должен испытывать стыд", - приводит цитаты из книги Agence France-Presse.

Макрон отметил, что в этом "гигантском общем провале", есть доля его вины. Но за оставшиеся три года до конца его президентского срока он постарается изменить ситуацию.

Напомним, сайт kp.ru писал, что 16 февраля по всей Франции вновь прошли акции протеста "желтых жилетов". В этот раз, по состоянию на улицы французских городов вышли 10,2 тысячи активистов, из которых три тысячи протестовали в Париже.

Макрон побывал у Триумфальной арки, которую повредили участники протестов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Запуск "Союз-СТ" со спутниками OneWeb отложили на день
Нашли дневник маршала Малиновского с анализом причин поражений в начале ВОВ
Определились все участники 1/8 финала футбольной Лиги Европы
Правительство Гуайдо признали 11 дипломатов Венесуэлы в США
Захарова: Россия не даст Украине повторить провокации в районе Керченского пролива
Актера из сериала "Империя" арестовали за инсценировку нападения на самого себя
В Каире умер собкор ВГТРК Андрей Попов
"Всемерную помощь готов оказать" - самарский губернатор о ситуации с покойником у здания администрации
В России начинаются военные сборы для запасников
В Испании женщина насмерть отравилась грибами в элитном ресторане
Умер Питер Торк - бас-гитарист рок-группы The Monkees
Египетский спутник вывели на целевую орбиту
Нетаньяху планирует встретиться с Путиным 27 февраля
Результат лыжника Устюгова в спринте на ЧМ аннулировали после инцидента с Клебо
Мадуро заявил о закрытии границы Венесуэлы с Бразилией
Российский УАЗ "Хантер" из внедорожника превратился в грузовик
В Каталонии сторонники независимости региона во время забастовки перекрыли въезд в город
В Москве арестован подозреваемый в убийстве таксиста на Самаркандском бульваре
Словенский защитник Миха Мевля перешел из "Зенита" в "Ростов"
Евгения Медведева опередила Елизавету Туткамышеву в короткой программе Кубка России
Россия блокировала на ПА ОБСЕ рекомендацию о недопуске наблюдателей за выборами
Роскомнадзор составил протокол об административном правонарушении в отношении Twitter
В cети появился первый полноценный трейлер байопика об Элтоне Джоне