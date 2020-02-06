Путин проведет встречу с Лукашенко в Сочи 7 февраля
Президент Белоруссии отправился в Россию с деловым визитом
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В пятницу, 7 февраля, в Сочи российский лидер Владимир Путин проведет с президентом Белоруссии Александром Лукашенко переговоры. В администрации белорусского главы подтвердили, что политик отправился в Россию на деловую встречу.
Накануне в Кремле подтвердили, что Путин собирается встретиться с Лукашенко. Отмечалось, что политики обсудят двустороннее сотрудничество в контексте интеграционных процессов.
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ИСТОЧНИК KP.RU