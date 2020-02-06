Минобороны РФ опубликовало видео первого полета ракетоносца Ту - 160М
В ведомстве подчеркнули, что полет бомбардировщика продолжался 34 минуты и прошел на высоте 1500 метров
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Министерство обороны России опубликовало в сети первые кадры полета нового модернизированного стратегического ракетоносца-бомбардировщика Ту-160М.
В ведомстве отметили, что полет продолжался 34 минуты и прошел на высоте 1500 метров.
Полет прошел в штатном режиме, были выполнены необходимые проверки обновленных систем и оборудования.
Минобороны России показало видео первого полета ракетоносца Ту-160М.
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ИСТОЧНИК KP.RU