Москвичам пообещали самый холодный день зимы в субботу, 8 февраля
Главный специалист Метеобюро столицы рассказала, что в воскресенье температура воздуха уже начнет повышаться
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Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала Радио "Комсомольская правда", что самый холодный день зимы в столице ожидается в субботу, 8 февраля. В ночные часы возможно понижение температуры до -16 градусов.
Однако уже в воскресенье температура воздуха начнет повышаться. Максимальная температура, по словам Поздняковой, будет колебаться от -1 до -4 градусов.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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