Путин подписал закон о круге лиц, которым может звонить задержанный
Согласно новому закону, россиянин, которого задержала полиция, имеет право на один звонок не только своему родственнику, но и "близкому лицу"
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Российский лидер Владимир Путин подписал закон, в котором прописан круг лиц, которым имеет право звонить задержанный полицией, чтобы сообщить о своем положении.
Так, согласно новому закону, задержанный имеет полное право на один телефонный звонок не только родственнику (норма действовала ранее), но и любому "близкому лицу".
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ИСТОЧНИК KP.RU