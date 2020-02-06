Путин подписал документ о создании должности зампреда Совбеза

6 Февр. 2020 2020-02-06T16:00:31+03:00

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Президент России Владимир Путин подписал законопроект о создании должности заместителя председателя Совета безопасности России, сказано на портале правовой информации.

- Заместитель Председателя Совета Безопасности обязан сообщать в порядке, предусмотренном указами Президента Российской Федерации, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также принимать меры по предотвращению или урегулированию такого конфликта, - написано в сообщении.

Напомним, что 15 января правительство России ушло в отставку. После этого президент Путин выступил с инициативой создания должности заместителя председателя Совета безопасности России и предложении занять её Дмитрию Медведеву. Совет Федерации одобрил законопроект 30 января.

Совет безопасности - это совещательный орган при президенте страны, который помогает разрабатывать различные решения в области защиты интересов общества и государства от внутренних и внешних угроз.

ИСТОЧНИК KP.RU