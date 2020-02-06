2020-02-06T16:00:31+03:00
Политика

Путин подписал документ о создании должности зампреда Совбеза

На этот пост назначен Медведев
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Ранее Путин назначил бывшего премьер-министра России Дмитрия Медведева заместителем председателя Совета безопасностиРанее Путин назначил бывшего премьер-министра России Дмитрия Медведева заместителем председателя Совета безопасностиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Президент России Владимир Путин подписал законопроект о создании должности заместителя председателя Совета безопасности России, сказано на портале правовой информации.

- Заместитель Председателя Совета Безопасности обязан сообщать в порядке, предусмотренном указами Президента Российской Федерации, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также принимать меры по предотвращению или урегулированию такого конфликта, - написано в сообщении.

Напомним, что 15 января правительство России ушло в отставку. После этого президент Путин выступил с инициативой создания должности заместителя председателя Совета безопасности России и предложении занять её Дмитрию Медведеву. Совет Федерации одобрил законопроект 30 января.

Совет безопасности - это совещательный орган при президенте страны, который помогает разрабатывать различные решения в области защиты интересов общества и государства от внутренних и внешних угроз.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Правительство Дмитрия Медведева»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Путин потребовал убирать из России "вузы-пустышки"
Минобороны РФ опубликовало видео первого полета ракетоносца Ту - 160М
Астронавтов встретили яблоками: экипаж МКС вернулся на Землю
Путин подписал документ о создании должности зампреда Совбеза
Путин проведет встречу с Лукашенко в Сочи 7 февраля
Голикова объяснила зачем журналистам в Кремле измеряли температуру
"Азарт ученых и сильная мотивация": Путин перечислил условия прорыва в российской науке
Голикова: Оперативный штаб обсудит меры к аптекам, завышающим цены на маски
"Не исключены уличные беспорядки": МИД предупредил россиян об акциях "желтых жилетов" во Франции
Священник Дмитрий Смирнов призвал заменить тюрьму избиением дубинкой от полицейских
Священник Дмитрий Смирнов: Требую закрыть «Давай поженимся». Из-за них народ не рожает