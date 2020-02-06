2020-02-06T20:51:18+03:00
В мире

ВОЗ впервые отметила снижение числа заболевших коронавирусом в КНР

При этом эксперты заявили, что говорить о пике болезни пока рано
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Всемирная организация здравоохранения впервые зафиксировала снижение числа заболевших коронавирусом в Китае 6 февраля.

Но по мнению экспертов, еще слишком рано говорить о пике болезни.

- Однако мы рады, что сегодня первый день, когда общее количество подтвержденных случаев в Китае снизилось, - рассказали члены ВОЗ.

Самое опасное место для заражения коронавирусом - лифты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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