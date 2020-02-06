ВОЗ впервые отметила снижение числа заболевших коронавирусом в КНР
При этом эксперты заявили, что говорить о пике болезни пока рано
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Всемирная организация здравоохранения впервые зафиксировала снижение числа заболевших коронавирусом в Китае 6 февраля.
Но по мнению экспертов, еще слишком рано говорить о пике болезни.
- Однако мы рады, что сегодня первый день, когда общее количество подтвержденных случаев в Китае снизилось, - рассказали члены ВОЗ.
Самое опасное место для заражения коронавирусом - лифты.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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