ВОЗ впервые отметила снижение числа заболевших коронавирусом в КНР

6 Февр. 2020 2020-02-06T20:51:18+03:00

При этом эксперты заявили, что говорить о пике болезни пока рано

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Всемирная организация здравоохранения впервые зафиксировала снижение числа заболевших коронавирусом в Китае 6 февраля.

Но по мнению экспертов, еще слишком рано говорить о пике болезни.

- Однако мы рады, что сегодня первый день, когда общее количество подтвержденных случаев в Китае снизилось, - рассказали члены ВОЗ.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="352" height="480" src="https://www.kp.ru/video/embed/759037" frameborder="0"></iframe> Самое опасное место для заражения коронавирусом - лифты.

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ИСТОЧНИК KP.RU