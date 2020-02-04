Путин: Россия будет всячески поддерживать борьбу с коронавирусом

4 Февр. 2020 2020-02-04T15:47:44+03:00

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Президент России Владимир Путин заявил, что РФ будет всячески поддерживать борьбу с коронавирусом. При этом политик отметил, что рассчитывает на скорейший положительный результат.

Российский лидер выразил надежду на то, что КНР с честью выйдет из ситуации с новым коронавирусом.

Путин напомнил, что все заинтересованы в том, чтобы результаты борьбы с вирусом были как можно более эффективными.

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ИСТОЧНИК KP.RU