Путин: Россия будет всячески поддерживать борьбу с коронавирусом
Российский лидер подчеркнул, что рассчитывает на скорейший положительный результат
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Президент России Владимир Путин заявил, что РФ будет всячески поддерживать борьбу с коронавирусом. При этом политик отметил, что рассчитывает на скорейший положительный результат.
Российский лидер выразил надежду на то, что КНР с честью выйдет из ситуации с новым коронавирусом.
Путин напомнил, что все заинтересованы в том, чтобы результаты борьбы с вирусом были как можно более эффективными.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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