2020-02-04T15:47:44+03:00
Политика

Путин: Россия будет всячески поддерживать борьбу с коронавирусом

Российский лидер подчеркнул, что рассчитывает на скорейший положительный результат
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ будет всячески поддерживать борьбу с коронавирусом. При этом политик отметил, что рассчитывает на скорейший положительный результат.

Российский лидер выразил надежду на то, что КНР с честью выйдет из ситуации с новым коронавирусом.

Путин напомнил, что все заинтересованы в том, чтобы результаты борьбы с вирусом были как можно более эффективными.

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Вспышка коронавируса в Китае»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Путин: Россия будет всячески поддерживать борьбу с коронавирусом
Российские аптеки ограничивают отпуск масок в одни руки
"Нужно вести с Россией диалог": Посол Франции на Украине рассказал о неудавшейся изоляции РФ
Официальный курс евро на среду снизился на 67 копеек
В школах Казани установлены первые отечественные автоматы по сбору тары
В Одессе сорвали и растоптали последний барельеф маршалу Жукову
Международные авиабилеты в России подорожают с 5 февраля
"Без уважения к людям работать нельзя": Путин прокомментировал отставку главы Чувашии
Путин: Предложенные мною поправки в Конституцию продиктованы жизнью
Осуждённого экс-губернатора Кирова Никиту Белых уволили из библиотеки колонии
Граждане Евросоюза обращаются в российское посольство с просьбой об эвакуации из города Ухань из-за коронавируса
В Кремле подтвердили, что пока не приглашали руководство Польши на День Победы
Россия эвакуирует из Уханя нескольких граждан из Беларуси, Казахстана и Армении
В Москве умер 25-летний игрок КВН из «Армянской сборной» Овик Григорян
Умер писатель-фантаст и переводчик Евгений Витковский