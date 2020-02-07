Путин 7 февраля проведет встречу с Лукашенко

7 Февр. 2020 2020-02-07T01:11:26+03:00

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Президент России Владимир Путин проведет в Сочи встречу с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Главы двух государств планируют обсудить двустороннее сотрудничество в контексте интеграционных процессов. В Кремле уточнили, встреча пройдет 7 февраля.

- Лидеры обсудят актуальные темы российско-белорусского сотрудничества, в том числе в контексте интеграционных процессов в рамках Союзного государства, - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Одним из самых важных вопросов на повестке для по-прежнему остается тема поставок в Белоруссию российских нефти и газа.

Напомним, как писал в начале года сайт kp.ru, Лукашенко отметил, что до сих пор не договорился с РФ о поставках черного золота. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, встрече президентов "предшествовали не прекращавшиеся контакты на рабочем уровне" между представителями двух стран. В конце прошлого года лидеры двух стран провели встречу в резиденции «Бочарова ручья». Президенты беседовали около 5,5 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU