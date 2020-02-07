В Госдуме подтвердили гибель депутата Хайруллина при крушении вертолета в Татарстане
О трагедии рассказал вице-спикер ГД Сергей Неверов
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Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов подтвердил гибель бизнесмена и депутата Айрата Хайруллина при крушении частного вертолета под Казанью.
Трагедия произошла в пятницу, 7 февраля. На борту вертолета находилось трое человек, в том числе депутат Госдумы. Двое пассажиров сейчас находятся в критическом состоянии в одной из местных больниц.
Депутат Айрат Хайруллин погиб при крушении вертолёта.ЧП случилось неподалёку от Казани
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ИСТОЧНИК KP.RU