2020-02-07T20:18:56+03:00
Общество

В Госдуме подтвердили гибель депутата Хайруллина при крушении вертолета в Татарстане

О трагедии рассказал вице-спикер ГД Сергей Неверов
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов подтвердил гибель бизнесмена и депутата Айрата Хайруллина при крушении частного вертолета под Казанью.

Трагедия произошла в пятницу, 7 февраля. На борту вертолета находилось трое человек, в том числе депутат Госдумы. Двое пассажиров сейчас находятся в критическом состоянии в одной из местных больниц.

Депутат Айрат Хайруллин погиб при крушении вертолёта.ЧП случилось неподалёку от Казани

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU

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