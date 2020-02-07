В Госдуме подтвердили гибель депутата Хайруллина при крушении вертолета в Татарстане

7 Февр. 2020 2020-02-07T20:18:56+03:00

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Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов подтвердил гибель бизнесмена и депутата Айрата Хайруллина при крушении частного вертолета под Казанью.

Трагедия произошла в пятницу, 7 февраля. На борту вертолета находилось трое человек, в том числе депутат Госдумы. Двое пассажиров сейчас находятся в критическом состоянии в одной из местных больниц.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/759499" frameborder="0"></iframe> Депутат Айрат Хайруллин погиб при крушении вертолёта.ЧП случилось неподалёку от Казани

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ИСТОЧНИК KP.RU