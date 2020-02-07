2020-02-07T20:51:00+03:00
Политика

Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования семье погибшего депутата Хайруллина

Народный избранник погиб в авиакатастрофе под Казанью
Елена АКИМОВА
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Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи с гибелью депутата Айрата ХайруллинаВячеслав Володин выразил соболезнования в связи с гибелью депутата Айрата ХайруллинаФото: Евгения ГУСЕВА
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Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин выразил соболезнования родным и близким депутата Айрата Хайруллина. Мужчина погиб в авиакатастрофе под Казанью.

-Погиб наш коллега и товарищ по работе Айрат Хайруллин. Он прошел путь от депутата городского совета Казани, госсовета Татарстана до депутата Государственной думы, - сказал Вячеслав Володин.

С 2003 года Айрат Хайруллин работал в Госдуме, представляя интересы жителей Татарстана. Помимо этого, депутат на протяжении десяти лет возглавлял Национальный Союз производителей молока

- В день трагедии он работал у себя в регионе. Приношу глубокие соболезнования родным и близким Айрата Назиповича, — цитирует ФАН слова Володин.

Напомним, вечером 7 февраля под Казанью совершил жесткую посадку вертолет Bell 407. Основные причины трагедии - человеческий фактор, отказ техники или погодные условия.

Известно, что на борту находилось три человека: депутат-мультимиллионер, его помощник и пилот.

ИСТОЧНИК KP.RU

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