Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования семье погибшего депутата Хайруллина
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин выразил соболезнования родным и близким депутата Айрата Хайруллина. Мужчина погиб в авиакатастрофе под Казанью.
-Погиб наш коллега и товарищ по работе Айрат Хайруллин. Он прошел путь от депутата городского совета Казани, госсовета Татарстана до депутата Государственной думы, - сказал Вячеслав Володин.
С 2003 года Айрат Хайруллин работал в Госдуме, представляя интересы жителей Татарстана. Помимо этого, депутат на протяжении десяти лет возглавлял Национальный Союз производителей молока
- В день трагедии он работал у себя в регионе. Приношу глубокие соболезнования родным и близким Айрата Назиповича, — цитирует ФАН слова Володин.
Напомним, вечером 7 февраля под Казанью совершил жесткую посадку вертолет Bell 407. Основные причины трагедии - человеческий фактор, отказ техники или погодные условия.
Известно, что на борту находилось три человека: депутат-мультимиллионер, его помощник и пилот.
ИСТОЧНИК KP.RU