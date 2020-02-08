Мишустин назначил Александра Кохлова на пост замглавы Минстроя

8 Февр. 2020 2020-02-08T01:17:47+03:00

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Премьер- министр России Михаил Мишустин назначил нового заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Этот пост занял Александр Козлов, который ранее был исполняющим обязанности министра информационных технологий и связи Челябинской области.

- Назначить Козлова Александра Сергеевича заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, - говорится в распоряжении, опубликованном на сайте правительства.

Напомним, что ранее сайт kp.ru писал о ряде других назначениях. Куратором самозанятых стал бывший замглавы ФНС Даниил Егоров. На должность заместителя министра финансов назначен Павел Кадочников, а пост замглавы Минкомсвязи займет Людмила Бокова. Состав нового кабинета министров был утвержден президентом России Владимиром Путиным 22 января.

ИСТОЧНИК KP.RU