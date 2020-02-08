В работе Twitter произошел сбой
В работе Twitter произошел сбой. О проблемах сообщают пользователи со всего мира. Однако чаще всего с трудностями сталкиваются юзеры из США, Великобритании и Японии. В России неудобства испытывают в большинстве случаев пользователи из Москвы.
По данным сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов, чаще всего юзеры жалуются на трудности со входом на сайт социальной сети. Таких сообщений 46%. Около 34% пользователей сетуют на проблемы с приложением для iPhone или iPad. С аналогичной проблемой но на платформе Android столкнулись 18%.
Напомним, что накануне сайт kp.ru писал о сбоях в работе Яндекса. Причем проблемы были замечены сразу на нескольких сервисах компании. Также неполадки зафиксированы в работе почтового сервиса Mail.ru Group. Тогда пользователи по всей стране жаловались работу почты.
ИСТОЧНИК KP.RU