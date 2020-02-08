8 Февр. 2020 2020-02-08T02:27:09+03:00

Жалобы поступают от пользователей со всего мира

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В работе Twitter произошел сбой. О проблемах сообщают пользователи со всего мира. Однако чаще всего с трудностями сталкиваются юзеры из США, Великобритании и Японии. В России неудобства испытывают в большинстве случаев пользователи из Москвы.

По данным сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов, чаще всего юзеры жалуются на трудности со входом на сайт социальной сети. Таких сообщений 46%. Около 34% пользователей сетуют на проблемы с приложением для iPhone или iPad. С аналогичной проблемой но на платформе Android столкнулись 18%.

Напомним, что накануне сайт kp.ru писал о сбоях в работе Яндекса. Причем проблемы были замечены сразу на нескольких сервисах компании. Также неполадки зафиксированы в работе почтового сервиса Mail.ru Group. Тогда пользователи по всей стране жаловались работу почты.

ИСТОЧНИК KP.RU