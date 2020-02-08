8 Февр. 2020 2020-02-08T12:44:43+03:00

Военный эксперт рассказал, почему в НАТО заявили об угрозе от России в космосе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Вашингтон все настойчивее пытается легализовать вывод в космос своего оружия. Так военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин объяснил слова главы стратегического командования НАТО по трансформации генерал Андре Ланата, который обвинили Россию и Китай в преследовании американских спутников в космическом пространстве.

«Они хотят провести через ООН, через Совбез согласие на милитаризацию космоса. Даже если не будет согласия со стороны ООН или Совбеза, то они хотят как бы оправдывать милитаризацию космоса этой якобы виной России и Китая», - приводит RT слова Литовкина.

При этом эксперт отметил, что «если американцы кого-то в чём-то обвиняют, значит, они уже это сделали».

Как писал сайт kp.ru, в своей речи Ланата заявил о том, что космические корабли России и Китая якобы проводят манёвры рядом со спутниками западных стран, что представляет опасность членов НАТО.

ИСТОЧНИК KP.RU