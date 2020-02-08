2020-02-08T12:44:43+03:00
Политика

Военный эксперт рассказал, почему в НАТО заявили об угрозе от России в космосе

Полковник в отставке объяснил, как США пытаются получить согласие на милитаризацию космоса
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Военный эксперт рассказал, почему в НАТО заявили об угрозе от России в космосеВоенный эксперт рассказал, почему в НАТО заявили об угрозе от России в космосеФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Вашингтон все настойчивее пытается легализовать вывод в космос своего оружия. Так военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин объяснил слова главы стратегического командования НАТО по трансформации генерал Андре Ланата, который обвинили Россию и Китай в преследовании американских спутников в космическом пространстве.

«Они хотят провести через ООН, через Совбез согласие на милитаризацию космоса. Даже если не будет согласия со стороны ООН или Совбеза, то они хотят как бы оправдывать милитаризацию космоса этой якобы виной России и Китая», - приводит RT слова Литовкина.

При этом эксперт отметил, что «если американцы кого-то в чём-то обвиняют, значит, они уже это сделали».

Как писал сайт kp.ru, в своей речи Ланата заявил о том, что космические корабли России и Китая якобы проводят манёвры рядом со спутниками западных стран, что представляет опасность членов НАТО.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Китае зафиксирован первый случай гибели иностранного гражданина от коронавируса
Военный эксперт рассказал, почему в НАТО заявили об угрозе от России в космосе
Посол США заявил о низшей точке в отношениях Москвы и Вашингтона за 30 лет
В китайском Ухане достроили вторую больницу для зараженных коронавирусом
Трамп уволил нескольких человек, свидетельствовавших против него в ходе импичмента
«От такого холода погибают вирусы»: метеозависимых россиян предупредили о «барической пиле»
Фильм «Джокер» номинирован на «Золотую малину» за его жестокость
«Spasibo!»: Глава МИД Венесуэлы по-русски поблагодарил Лаврова за визит
Жертвами массовой драки на юге Казахстана стали восемь человек
Ляшко рассказал о газовом обмане населения Украины
Врач назвал самый эффективный способ снизить риск заболевания раком
В НАТО обвинили Россию и Китай в преследовании американских спутников
В Антарктиде зафиксировали аномально высокую температуру
Британец заразился коронавирусом, отправившись в свадебное путешествие
Посол России пообещал Латвии ответ на травлю журналистов
В аэропортах Москвы задержаны и отменены около 40 рейсов
В Японии на круизном лайнере Diamond Princess выявили три новых случая заражения коронавирусом
Рекрутеры опубликовали вакансии с зарплатой от 250 до 800 тысяч рублей
Зеленский попросил власти Италии закрыть представительства ЛНР и ДНР
Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 722 человек
Эксперты рассказали о самых безопасных местах в самолете
В работе Twitter произошел сбой
Fitch подтвердило рейтинг России на уровне "BBB"
Мишустин назначил Александра Кохлова на пост замглавы Минстроя
Apple оштрафовали на 25 миллионов евро за замедление старых моделей iPhone
Власти Львова отказались выдать России прах легендарного советского разведчика Кузнецова
США расширил санкции в отношении Венесуэлы