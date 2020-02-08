2020-02-08T08:33:10+03:00
Политика

В НАТО обвинили Россию и Китай в преследовании американских спутников

Генерал альянса рассказал об угрозе Москвы и Пекина в космосе
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В НАТО обвинили Россию и Китай в преследовании американских спутниковВ НАТО обвинили Россию и Китай в преследовании американских спутниковФото: REUTERS
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Космические корабли России и Китая проводят манёвры неподалёку от спутников западных стран, что представляет опасность для западных стран и членов Североатлантического альянса. Такое заявление сделал глава стратегического командования НАТО по трансформации генерал Андре Ланата.

Он утверждает, что Москва и Пекин «наблюдает за американским разведывательным аппаратом». «До этого момента космос все считали безопасной зоной, но это больше не так», - сказал генерал в интервью газете Washington Examiner.

Ланата предупредил, что западным странам придется «реагировать на угрозы» самостоятельно. По его словам, Североатлантический альянс не будет иметь каких-либо объектов в космосе и «не станет нести ответственность за принятие конкретных мер по защите национальных космических объектов».

Напомним, днем ранее министр обороны США Марк Эспер обвинил Россию и Китай в попытках «перестроить мировой порядок». По его словам, Москва и Пекин якобы нарушают суверенитет соседних стран для получения стратегических выгод.

ИСТОЧНИК KP.RU

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