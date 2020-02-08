2020-02-08T15:37:50+03:00
В мире

В Netflix назвали фильмы, запрещенные цензурой в странах мира

Под запрет попадают целые сериалы или отдельные серии
Юлия САЛЬНИКОВА
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"Ночь живых мертвецов" запрещена в Германии"Ночь живых мертвецов" запрещена в ГерманииФото: kinopoisk.ru
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Благодаря появлению таких компаний, как Netflix и HBO, сериалы стали обгонять по популярности фильмы, которые выходят в широкий прокат и рассчитаны на кинотеатры. Однако, не во всех странах есть возможность у зрителей оценить работы создателей современных сериалов. Ряд проектов попали под запрет из-за цензуры. Свой список запрещенных лент составили в Netflix. Это первая «порция» запрещенки, в компании пообещали регулярно обновлять список и объяснять, по какой именно причине сериал не показывают в той или иной стране.

Как сообщает Variety, с 2015 по 2020 к просмотру запрещены проекты Netflix:

В Сингапуре по религиозным мотивам запретили показ сериала «Последнее искушение Христа» Мартина Скорсезе. Не понравился цензорам комедийный сериал из Бразилии «Последнее похмелье». Из-за демонстрации в кадре наркотиков жители Сингапура не смогут увидеть сериал «Раскосяченные», а также документальный фильм The Legend of 420 и шоу Cooking on High про блюда из марихуаны.

В список стран, вводящих запреты на сериалы, попали даже государства Европы. Например, в Германии не показывают ужасы "Ночь живых мертвецов".

Во Вьетнаме запрещена работа Стэнли Кубрика "Цельнометаллическая оболочка", а в Новой Зеландии из-за сцен самоубийства введен мораторий на сериал "Мост". В Саудовской Аравии табу наложено на сериал "Патриотический акт с Хасаном Минхаджем", в центре сюжета герой, который обвиняет власти в убийстве журналиста.

Претензии к комнапии были и у Польши - власти требовали переписать сериал про нацистов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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