2020-02-08T16:09:37+03:00
Спорт

В очередь: Боец Смоляков в грубой форме вызвал на бой Александра Емельяненко

Ранее вызов ему бросили боец ММА из Дагестана Магомед Исмаилов и глава Чечни Рамзан Кадыров
Юлия САЛЬНИКОВА
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Александр Емельяненко не ответил на вызовАлександр Емельяненко не ответил на вызовФото: Алексей БУЛАТОВ
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Александру Емельяненко бросили очередной спортивный вызов. Вот только в отличие от других «предложений» выйти на ринг, боец смешанного стиля Дмитрий Смоляков сделал это в грубой форме. На бой Александря Емельяненко он вызвал не столько из-за спортивного интереса, сколько из-за желания "отомстить" ему. Он записал видео, адресованное сопернику и выложил на странице канала «Вестник MMA» в YouTube:

- Прошу Камила Гаджиева организовать встречу. Хочу эту мразь проучить за тех женщин, что он изнасиловал. Когда такая мразь ходит по моей стране и восхваляет себя… Ты клоун, мразь. Ты животное. Специально хочу сказать больше, чтобы у него не было желания отвертеться,- сказал Смоляков.

Причем спортсмен готов к бою как "в клетке", так и в любом другом месте. Он даже предложил Емельяненко встретиться "за городом". Список победных боев у Александра Емельяненко гораздо больше - 28 боев в ММА, семь поражения и одна ничья. У Смолякова - девять побед и четыре поражения.

Ранее Емельяненко уже вызывали на бой через Интернет. Он уже провел бой с Кокляевым. Аналогичным образом решил помериться силами с бойцом спортсмен из Дагестана Магомед Исмаилов. На бой Емельяненко вызывал и глава Чечни Рамзар Кадыров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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