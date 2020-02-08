2020-02-08T22:12:57+03:00
Спорт

Российские хоккеисты второй раз проиграли на шведском этапе Евротура

Сборная Швеции обошла российскую со счетом 5:2
Юлия САЛЬНИКОВА
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Сборная России проиграла команде ШвецииСборная России проиграла команде ШвецииФото: REUTERS
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Сборная России по хоккею проиграла команде из Швеции в матче второго тура Шведских хоккейных игр со счетом 2:5. Игра проходила в Стокгольме 8 февраля. Две шайбы за российскую сборную забросили Павел Порядин и Павел Кудрявцев.

В наши ворота шайба соперников попала на первой минуте матча. Ее забил хоккеист из команды соперников Маркус Нильссон. Следующие шайбы попали в российские ворота на 31, 35, 49 и 51 минутах матча.

Это вторая игра нашей сборной на шведском этапе Европута. До этого российские хоккеисты со счетом 0:3 проиграли финнам. С учетом этих двух поражений в турнирной таблице Шведских игра сборная России находится на последнем четвертом месте.

Следующая игра состоится 9 февраля, как сообщает ТАСС. Соперниками российских хоккеистов станут спортсмены из Чехии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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