Итоги чемпионата мира по хоккею 2019: Могла ли сборная России выиграть золото

Когда стали известны составы команд на чемпионат мира, многие эксперты и болельщики поспешили заявить: «Сборная России с таким составом обязана брать золотые медали». Да, мы без особых проблем разобрались со середняками и аутсайдерами в нашей группе, устроили перестрелку со шведами. Казалось бы: проблем в плей-офф быть не должно.

Но матч со сборной США вышел более чем нервным. В начале второго периода не было никакой уверенности что мы выиграем этот матч. Да, счёт 4:3, победа была за нами, но уверенной ее назвать никак нельзя. Такая встреча с североамериканцами должна была взбодрить подопечных Ильи Воробьёва, и дать понять, как игрокам, так и тренерскому штабу, что лёгкая прогулка на групповом этапе окончена. Это плей-офф: тут действительно нет слабых соперников.

«Сборная Финляндии неудобный соперник?! Почему же?!»

До забитой шайбы Марко Анттилы в ворота Василевского в сердцах болельщиков ещё была надежда, что вот - вот наша «Красная машина» взорвётся и проедет катком по ноунеймам из сборной Суоми. Но после пропущенной шайбы стало понятно,что у сборной России нет никакого преимущества над финнами. И без разницы сколько у тебя в составе звёзд НХЛ, а сколько новичков из скромного скандинавского чемпионата...

Зачем мы каждый год пытаемся наигрывать состав из представителей КХЛ на площадках «Евротура», а потом оставляем из них считанные единицы, и усердно зовём звёзд из НХЛ? Да, такие игроки как Александр Овечкин, Евгений Малкин - это бренд российского хоккея, но бренд, который даёт результат там за океаном, а не на мировых первенствах. Давайте посмотрим на сборную Финляндии. Всего два представителя из НХЛ, которые не имеют в активе забитых шайб в своих заокеанских клубах, и 14 новичков в составе, у которых горят глаза - они голодные до побед!

Кто-то пытается списать поражение в полуфинале на случайность и невезение... Но как так?! Вам не стыдно за такие оправдания? Вы, вообще, соизмеряли силы сборной России и Финляндии? Игроков в национальную команду может набрать любой мальчишка немного поиграв на приставке в NHL, он знает всех высококлассных хоккеистов по именам. Но будут ли эти имена играть? Есть ли у них силы после сезона за океаном? Есть ли у них мотивация? В конце концов: нужен ли им чемпионат мира? Над этими вопросами стоит задуматься тренерскому штабу и руководству сборной, прежде чем пичкать команду звёздами, а потом пытаться оправдаться за бронзу. Давайте признаёмся себе: да, медаль есть, но душу она совсем не греет.

Не надо ссылаться на неудобного соперника, надо брать с него пример. Господа руководители: вы думаете, что простой болельщик не будет смотреть на сборную России, если там не будет звёзд? Посмотрите на сборную Финляндию, на тех парней, для которых это был главный турнир в их жизни, они ложились под канадские шайбы в финале, будто это финал «Кубка Стэнли» или финал Олимпийских игр! Теперь они герои для своей страны! Давайте брать в сборную тех, кому есть чего доказывать, а не зазывать всеми силами измученных заокеанских звёзд.

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