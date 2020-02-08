В Анкаре завершились трехчасовые переговоры между Россией и Турцией по Идлибу

8 Февр. 2020 2020-02-08T22:33:42+03:00

Россию на переговорах представляли замглавы МИД Сергей Вершинин и спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев

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В Анкаре состоялись переговоры между российской и турецкой стороной по Идлибу. Это единственный регион в Сирии, где по версии турецких властей остаются террористы. В феврале 2020 года произошло обострение ситуации в связи с атакой на турецких военных. погибли четыре человека, девять солдат были ранены.

Турецкие власти обвинили в нападении сирийскую армию, которая атаковала позиции турков, заранее получив координаты их передвижения. Президент Турции Эрдоган пообещал ответить на это нападение, отменено совместное с Россией патрулирование сирийской границы. Турки подозревали Россию в помощи сирийским военным.

Вскоре атаку на российских и турецких военных совершили радикалы. В ответ на это турецкие военные 5 февраля взяли город Саракиб под Идлибом.

Встреча в Анкаре по Идлибу длилась около трех часов, сообщает ТАСС со ссылкой на МИД Турции. Россию представляли замглавы МИД Сергей Вершинин и спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

- Основное внимание уделялось шагам, которые могут предпринять для обеспечения спокойствия на земле и для продвижения политического процесса. Было принято решение продолжить переговоры на предстоящей неделе,- сообщили в МИД.

ИСТОЧНИК KP.RU