В Идлибе погибли четверо турецких военнослужащих

3 Февр. 2020 2020-02-03T09:12:36+03:00

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В министерстве национально обороны Турции сообщили об обстрелах со стороны сирийской армии. В результате нападения ранены девять турецких солдат, один из них в критическом состоянии. Погибли четыре человека.

Как передает NTV со ссылкой на военное ведомство, атака совершена в районе населенного пункта Саракиб. Турецкая армия уведомила сирийскую сторону о координатах расположения войск для "предотвращения столкновений". Однако, информацией воспользовались иначе - в ответ на атаку сирийцев турки нанесли ответный удар:

-Эта атака на Идлиб была немедленно отражена. Кровь наших солдат не останется на земле, виновные ответят,-написал в твиттер представитель президента Турции Ибрагим Калын.

Все цели противника были разрушены, сообщили в минобороны Турции. Район Идлиба до сих пор остается под контролем незаконных вооруженных формирований, это единственный в Сирии регион, где по сообщению турецких властей, остаются террористические группировки. Президент Турции сообщил, что готов возобновить в Сирии военную операцию, если в Идлибе не прекратятся столкновения.

ИСТОЧНИК KP.RU