Трамп рассказал, почему уволил русскоговорящего сотрудника СНБ США

9 Февр. 2020 2020-02-09T04:06:36+03:00

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Президент США Дональд Трамп объяснил, почему он уволил из Белого дома русскоговорящего сотрудника Совета национальной безопасности и эксперта по Украине Александра Виндмана. Американский лидер обвинил его в отсутствии дисциплины и некорректной передаче содержания его "идеальных" разговоров с зарубежными коллегами.

- На самом деле, я его не знаю, никогда не разговаривал с ним и не встречался. Но он был очень непослушным, неправильно сообщал содержание моих "идеальных" звонков, - написал Трамп в Twitter.

Американский лидер также добавил, что нарекания к работе Виндмана были и у его прямого руководителя.

- Его руководитель дал ему ужасную оценку, он публично заявил, что у Виндмана были проблемы с суждениями, подчинению начальству и "сливом" информации. Другими словами - вон отсюда, - заявил президент США.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал об увольнении американского посла в Евросоюзе Гордона Сондланда, который дал показания против него в Палате представителей Конгресса в рамках дела об импичменте в отношении главы Белого дома.

ИСТОЧНИК KP.RU