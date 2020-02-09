Экс-президент Польши раскритиковал требования Варшавы к РФ по репарациям

9 Февр. 2020 2020-02-09T08:33:32+03:00

"Надо идти вперед": Экс-лидер Польши раскритиковал требования Варшавы к РФ по репарациям Фото: REUTERS

Ранее в польском МИД заявил о праве страны на российские выплаты за ущерб, нанесенный во время Второй мировой

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Бывший президент Польши Лех Валенса высмеял требования Варшавы к России по репарациям. Напомним, накануне замглавы польского МИД Павел Яблонский заявил о праве страны на российские выплаты за ущерб, который был якобы нанесен во время Второй мировой.

- Это все равно как я бы стал требовать вернуть мне мои молодые годы. Но они уже прошли. Надо идти вперед, - уверен Валенса.

По его мнению, только спокойный диалог поможет наладить отношения между РФ и Польшей. Валенса назвал ситуацию во взаимоотношениях между странами "неоднозначной". По мнению политика, Москва и Варшава "заслуживают того, чтобы жить в дружбе",

- У наших стран отношения и должны быть такими. Когда мы ссоримся, выигрывают третьи силы, - подытожил Валенсав интервью для "Собеседник.ru".

Российский лидер не раз подчеркивал, что СССР никак нельзя считать инициатором Второй Мировой Войны, как заявляет польская сторона.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в начале этого года Польша обвинила Россию в уничтожении картин XVI века. В Варшаве заявили, что "в результате деятельности СССР пострадала польская культура".

ИСТОЧНИК KP.RU