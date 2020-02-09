США приостановили выдачу виз в Китае из-за коронавируса
Ранее Штаты ввели ограничения для американцев и запрет на въезд для иностранцев, которые посещали КНР за последние 14 дней
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Посольство США в Пекине сообщило, что Штаты приостанавливают с 10 февраля выдачу виз в Китае в связи со вспышкой коронавируса.
Накануне США ввели ограничения для американцев и запрет на въезд в страну иностранцев, которые посещали КНР за последние 14 дней.
- Оказание визовых услуг посольством США в Пекине, а также генконсульствами в Ченду, Гуанчжоу, Шанхае и Шэньяне приостановлено, - подчеркнули в посольстве.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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