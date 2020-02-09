9 Февр. 2020 2020-02-09T12:32:20+03:00

Япония шесть лет не соглашается на безвизовый режим с РФ "из-за недостатка доверия" Фото: REUTERS

Генконсул РФ заявил, что Москва возлагает на Токио много надежд на туристические обмены

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Генконсул РФ в Японии Сергей Марин рассказал, что в течение шести лет Япония не может дать добро на безвизовый режим с Россией "из-за недостатка доверия". По мнению Марина, визовый режим сдерживает развитие туризма между двумя странами.

Генеральный консул отметил, что Россия возлагает на Токио много надежд на туристические обмены, но инициативы со стороны Японии не поступает.

- Серьезным фактором, который тормозит эти процессы, является унаследованный со времен "холодной войны" визовый режим въезда, - отметил Марин.

Однако он подчеркнул, что в последнее время есть обнадеживающие признаки по данному делу. Марин отметил стремительное развитие на Дальнем Востоке и в Сибири.

- По всей видимости, политическое решение еще не принято. Уровень доверия между народами наших стран ещё не достиг паритетных значений, - подытожил генконсул, отметив, что Япони с Китаем и Таиландом уже давно решила вопрос о безвизовом режиме.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что летом прошлого года Япония "включила" Курилы в состав Хоккайдо на сайте Олимпиады-2020. Четыре российских острова появились в разделе маршрута проноса олимпийского огня.

ИСТОЧНИК KP.RU