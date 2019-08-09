2019-08-09T07:29:49+03:00
Политика

Япония "включила" Курилы в состав Хоккайдо на сайте Олимпиады-2020

Четыре российских острова появились в разделе маршрута проноса олимпийского огня
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Курильский остров ИтурупКурильский остров ИтурупФото: Иван МАКЕЕВ
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Япония включила четыре российских острова Курильской гряды в раздел маршрута проноса олимпийского огня на Играх 2020 года. В соответствующем разделе сайта ОИ спорные территории Кунашира, Шикотана, Итурупа и Хабомаи "внесены" в состав префектуры Хоккайдо.

Напомним, что эти четыре острова стали частью СССР по итогам Второй мировой войны, однако в Токио до сих пор отказываются это признавать. На южной части Курил уже давно живут российские граждане, но Япония не хочет подписывать с нашей стороной мирный договор и продолжает указывать эти территории в своем составе.

Так, например, в японских учебниках по обществоведению для учеников 3-6 классов вся южная часть Курил, а также острова Сенкаку (Дяоюйдао) и Такэсима (Токто) якобы являются "исконными территориями" азиатского государства.

Аналогичная позиция была представлена в видеоролике к саммиту G-20 в Осаке. Сайт kp.ru писал, что тогда Москва выразила решительный протест Токио.

Новое поколение японцев не понимает, зачем им Курильские острова.Специальный корреспондент «КП» Дарья Асламова в Токио выясняет у японцев, что они думают о проблеме передачи Курильских островов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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