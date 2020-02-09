"Ложная повестка дня": Пушков высмеял заявления Валенсы о претензиях Польши к РФ
Сенатор отметил, что польская элита живет прошлым, а не настоящим
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Российский сенатор Алексей Пушков раскритиковал заявления замглавы польского МИД Павла Яблонского о "безоговорочном" праве Варшавы на выплаты со стороны РФ за ущерб, нанесенный во время Второй мировой.
По мнению сенатора, польская элита живет прошлым, а не настоящим.
- Ложная повестка дня, - иронично отметил Пушков в соцсетях.
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ИСТОЧНИК KP.RU