Валенса осудил Польшу за отказ пригласить Путина на годовщину начала Второй мировой

СЕГОДНЯ 16:40 2019-08-29T16:40:47+03:00

Бывший польский лидер подчеркнул, что в спорных ситуациях нужно "вести диалог, а не изолировать"

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Экс-президент Польши Лех Валенса раскритиковал решение польских властей, которые не пригласили российского лидера Владимира Путина на мероприятия, которые посвящены 80-й годовщине начала Второй мировой войны.

Бывший политик подчеркнул, что в спорных ситуациях нужно "вести диалог, а не изолировать".

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ИСТОЧНИК KP.RU