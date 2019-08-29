Валенса осудил Польшу за отказ пригласить Путина на годовщину начала Второй мировой
Бывший польский лидер подчеркнул, что в спорных ситуациях нужно "вести диалог, а не изолировать"
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Экс-президент Польши Лех Валенса раскритиковал решение польских властей, которые не пригласили российского лидера Владимира Путина на мероприятия, которые посвящены 80-й годовщине начала Второй мировой войны.
Бывший политик подчеркнул, что в спорных ситуациях нужно "вести диалог, а не изолировать".
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ИСТОЧНИК KP.RU