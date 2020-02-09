2020-02-09T20:43:54+03:00
В мире

«Это наука»: в США студенты смогут получить степень по «каннабису»

В Колорадо заявили, что конопля вышла на «передний план» во многих секторах экономики страны
Елена ГИЛЬМАНОВА
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«Это наука»: в США студенты смогут получить степень по «каннабису»«Это наука»: в США студенты смогут получить степень по «каннабису»Фото: REUTERS
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С осени 2020 года студенты Государственного университета Колорадо смогут получить степень по «Каннабису, биологии и химии». Учебная программа уже получила одобрение властей.

По словам представителя университета Дэвида Лемпуля, речь идет о «серьезной степени», которая будет отвечать на «все возрастающий спрос из-за индустрии каннабиса».

«Конопля и марихуана вышли на первый план во многих секторах экономики страны. Это Мы не за и не против каннабиса. Мы – это наука и будем учить студентов заниматься этой наукой», - передает газета Denver Post слова профессора.

Студенты новой программы должны сосредоточиться на аналитической химии и органической продукции. Они будут изучать нейробиологию, биохимию и генетику. Обучаться все будут в лабораторных условиях, но студенты не смогут работать с психотропными компонентами.

Напомним, ранее кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден призвал «декриминализировать марихуану» в Штатах. Политик также посоветовал изучить ее влияние на человека при ее долгом употреблении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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