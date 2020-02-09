9 Февр. 2020 2020-02-09T22:56:03+03:00

В Счетной палате рассказали о негативном влиянии коронавируса на мировую и российскую экономику Фото: Евгения ГУСЕВА

В ведомстве сообщают о возможности нормализовать ситуацию, если с эпидемией удастся справиться в ближайшее время [видео]

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Ситуация с распространением коронавируса нового типа негативно скажется на мировой и российской экономике. Такое мнение высказали в Счетной палате.

«Ситуация с эпидемией коронавируса окажет негативное влияние на мировую и российскую экономику. Но сейчас делать конкретные оценки масштабов потерь затруднительно», - передаёт ТАСС заявление ведомства.

В Счетной палате заявили, что распространение «китайской пневмонии» повлияет на сокращение внешнеторгового оборота с Китаем, что в свою очередь повлияет на мировые цены на нефть, а также на спрос на энергоносители.

Тем не менее специалисты отмечают возможность нормализовать ситуацию, если с эпидемией удастся справиться в ближайшее время

Ранее сайт писал о прогнозах экономистов, которые подсчитали возможные убытки российской экономики от прекращения взаимодействия с Китаем. По самым скромным подсчетам, коронавирус замедлит темпы роста российского ВВП на 0,11 процентных пункта, а в самых пессимистичных прогнозах на 0,2-0,3 процентных пункта.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/759331" frameborder="0"></iframe> Лавров заявил о замедлении мировой экономики из-за коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU