2020-02-09T22:56:03+03:00
Экономика

В Счетной палате рассказали о негативном влиянии коронавируса на мировую и российскую экономику

В ведомстве сообщают о возможности нормализовать ситуацию, если с эпидемией удастся справиться в ближайшее время [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Счетной палате рассказали о негативном влиянии коронавируса на мировую и российскую экономикуВ Счетной палате рассказали о негативном влиянии коронавируса на мировую и российскую экономикуФото: Евгения ГУСЕВА
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Ситуация с распространением коронавируса нового типа негативно скажется на мировой и российской экономике. Такое мнение высказали в Счетной палате.

«Ситуация с эпидемией коронавируса окажет негативное влияние на мировую и российскую экономику. Но сейчас делать конкретные оценки масштабов потерь затруднительно», - передаёт ТАСС заявление ведомства.

В Счетной палате заявили, что распространение «китайской пневмонии» повлияет на сокращение внешнеторгового оборота с Китаем, что в свою очередь повлияет на мировые цены на нефть, а также на спрос на энергоносители.

Тем не менее специалисты отмечают возможность нормализовать ситуацию, если с эпидемией удастся справиться в ближайшее время

Ранее сайт писал о прогнозах экономистов, которые подсчитали возможные убытки российской экономики от прекращения взаимодействия с Китаем. По самым скромным подсчетам, коронавирус замедлит темпы роста российского ВВП на 0,11 процентных пункта, а в самых пессимистичных прогнозах на 0,2-0,3 процентных пункта.

Лавров заявил о замедлении мировой экономики из-за коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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