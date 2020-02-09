В Счетной палате рассказали о негативном влиянии коронавируса на мировую и российскую экономику
Ситуация с распространением коронавируса нового типа негативно скажется на мировой и российской экономике. Такое мнение высказали в Счетной палате.
«Ситуация с эпидемией коронавируса окажет негативное влияние на мировую и российскую экономику. Но сейчас делать конкретные оценки масштабов потерь затруднительно», - передаёт ТАСС заявление ведомства.
В Счетной палате заявили, что распространение «китайской пневмонии» повлияет на сокращение внешнеторгового оборота с Китаем, что в свою очередь повлияет на мировые цены на нефть, а также на спрос на энергоносители.
Тем не менее специалисты отмечают возможность нормализовать ситуацию, если с эпидемией удастся справиться в ближайшее время
Ранее сайт писал о прогнозах экономистов, которые подсчитали возможные убытки российской экономики от прекращения взаимодействия с Китаем. По самым скромным подсчетам, коронавирус замедлит темпы роста российского ВВП на 0,11 процентных пункта, а в самых пессимистичных прогнозах на 0,2-0,3 процентных пункта.
Лавров заявил о замедлении мировой экономики из-за коронавируса.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Вспышка коронавируса в Китае»